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قائد الجيش: جهودنا ترتكز حاليًّا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب ومواجهة التهديدات الخارجية

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:23
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