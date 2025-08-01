Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق في أجواء النبطية الفوقا وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وأرنون وزوطر الشرقية والغربية

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق للطيران الإسرائيلي فوق أجواء مدينة النبطية وحبوش وكفرجوز وكفررمان وزوطر الشرقيّة والغربية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
01/08/2025 11:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء زوطر الشرقية والغربية ويحمر ومحيط علي الطاهر والجوار
lebanon 24
01/08/2025 11:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية
lebanon 24
01/08/2025 11:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران المُسيّر في أجواء بلدة صريفا- قضاء صور على علو متوسط وفي اجواء بلدات يحمر ارنون- قضاء النبطية
lebanon 24
01/08/2025 11:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:20 | 2025-08-01
04:08 | 2025-08-01
04:06 | 2025-08-01
04:02 | 2025-08-01
03:58 | 2025-08-01
03:57 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24