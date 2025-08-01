30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" تقوم بعملية تفتيش داخل بلدة مركبا - خلة الوز
Lebanon 24
01-08-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش و"اليونيفيل" يقومان بتفتيش منازل مدمّرة في مركبا
Lebanon 24
الجيش و"اليونيفيل" يقومان بتفتيش منازل مدمّرة في مركبا
01/08/2025 11:34:03
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة حاريص
Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة حاريص
01/08/2025 11:34:03
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دوريات راجلة لقوات "اليونيفيل" في أودية علمان والقصير ودير سريان والقنطرة
Lebanon 24
دوريات راجلة لقوات "اليونيفيل" في أودية علمان والقصير ودير سريان والقنطرة
01/08/2025 11:34:03
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": قوة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات تقوم بمداهمة عدد من المطلوبين في منطقة اليمونة شرقي لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": قوة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات تقوم بمداهمة عدد من المطلوبين في منطقة اليمونة شرقي لبنان
01/08/2025 11:34:03
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": تحليق لمروحيات الجيش فوق الليطاني في قليا وزلايا في البقاع الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمروحيات الجيش فوق الليطاني في قليا وزلايا في البقاع الغربي
04:20 | 2025-08-01
01/08/2025 04:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حكم جديد بسجن إسرائيلي وإسرائيلية رفضا الخدمة في الجيش
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حكم جديد بسجن إسرائيلي وإسرائيلية رفضا الخدمة في الجيش
04:08 | 2025-08-01
01/08/2025 04:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا إلى الزلقا وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا إلى الزلقا وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا
04:06 | 2025-08-01
01/08/2025 04:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع أميركا يعزز استقرار الشركات والثقة بالاقتصاد
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع أميركا يعزز استقرار الشركات والثقة بالاقتصاد
04:02 | 2025-08-01
01/08/2025 04:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا: بالتنسيق مع أميركا سلمنا أوكرانيا أنظمة باتريوت
Lebanon 24
ألمانيا: بالتنسيق مع أميركا سلمنا أوكرانيا أنظمة باتريوت
03:57 | 2025-08-01
01/08/2025 03:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:20 | 2025-08-01
"لبنان 24": تحليق لمروحيات الجيش فوق الليطاني في قليا وزلايا في البقاع الغربي
04:08 | 2025-08-01
وسائل إعلام إسرائيلية: حكم جديد بسجن إسرائيلي وإسرائيلية رفضا الخدمة في الجيش
04:06 | 2025-08-01
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا إلى الزلقا وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا
04:02 | 2025-08-01
الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع أميركا يعزز استقرار الشركات والثقة بالاقتصاد
03:57 | 2025-08-01
ألمانيا: بالتنسيق مع أميركا سلمنا أوكرانيا أنظمة باتريوت
03:54 | 2025-08-01
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إنزال قرابة 150 رزمة مساعدات اليوم ما يعادل حمولة 5 شاحنات
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 11:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24