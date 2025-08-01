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"لبنان24": دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" تقوم بعملية تفتيش داخل بلدة مركبا - خلة الوز

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:58
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