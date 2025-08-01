Advertisement

أخبار عاجلة

نصار: المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة في عمله في ملف انفجار مرفأ بيروت وأنا إلى جانبه وأنا ملتزم بالوصول إلى نتيجة في هذا الملف

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحقيقات المرفأ مستمرة: زعيتر أمام المحقق العدلي في 13 حزيران
lebanon 24
01/08/2025 22:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام القضاء وأنا لا أتدخل في التحقيقات
lebanon 24
01/08/2025 22:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم حداد وطنيّ في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
01/08/2025 22:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: أي إجراء يمكنني اتخاذه في قضية انفجار مرفأ بيروت سأقوم به بما يكفله لي القانون (LBCI)
lebanon 24
01/08/2025 22:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2025-08-01
15:36 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
14:55 | 2025-08-01
14:50 | 2025-08-01
14:40 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24