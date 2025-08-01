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نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:11
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