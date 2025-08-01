يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلمند في الخامسة من عصر اليوم

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