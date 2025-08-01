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أكسيوس: ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل وقال "سترون قريبا"
Lebanon 24
01-08-2025
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09:40
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