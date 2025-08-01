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الخارجية الإماراتية: جهود دولة الإمارات تؤكد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:55
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