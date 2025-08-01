رفع الحادث المروري على طريق انفاق المطار وحركة المرور طبيعية باتجاه بيروت وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا (التحكم المروري)

Lebanon 24