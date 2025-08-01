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أردوغان: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب وقت

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:28
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