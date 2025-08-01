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أردوغان: الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:29
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