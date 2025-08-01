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القناة 13: زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:39
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