Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإماراتية: الشيخ عبدالله بن زايد بحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التنسيق المشترك في جهود الإغاثة لغزة

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الكويتية: الوزير عبد الله اليحيا بحث من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أطر تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الهادفة لحفظ استقرار المنطقة
lebanon 24
02/08/2025 03:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن
lebanon 24
02/08/2025 03:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ عبد الله بن زايد يعلن عن 4 عمليات إنزال جوي للمساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة
lebanon 24
02/08/2025 03:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد: لا بد من إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود إسرائيل وإيران إلى التهدئة وإنهاء المواجهة
lebanon 24
02/08/2025 03:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:37 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:23 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-08-01
18:37 | 2025-08-01
18:36 | 2025-08-01
18:35 | 2025-08-01
18:23 | 2025-08-01
18:10 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24