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جرحى برصاص آليات الاحتلال داخل مركز إيواء أصداء شمال غرب مدينة خانيونس

Lebanon 24
01-08-2025 | 17:50
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