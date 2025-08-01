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سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: المجاعة الحقيقية الوحيدة في غزة هي ما يعانيه الرهائن لدى حماس وعلى مجلس الأمن عقد اجتماع من أجلهم
Lebanon 24
01-08-2025
|
17:57
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