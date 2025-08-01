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إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن "اتفاق" الرهائن

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:25
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