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وزير الخارجية التركي يؤكد في خلال لقائه وفد حماس انه لا يمكن قبول خطوات إسرائيل لتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية
Lebanon 24
02-08-2025
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03:54
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