Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي: الضغط العسكري في غزة لن يؤدي إلى إحداث تغيير

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: ضباط احتياط إسرائيليون يطالبون نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان بصفقة تبادل وإنهاء حرب غزة
lebanon 24
02/08/2025 21:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن قائد كتيبة احتياط بالجيش الإسرائيلي: الجنود يعيشون حالة من الاستنزاف والإرهاق
lebanon 24
02/08/2025 21:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن اللواء احتياط إسحاق بريك: النجاحات التي يتحدث عنها جيشنا بغزة لا تتطابق مع الواقع المرير على الأرض
lebanon 24
02/08/2025 21:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير: الضغط العسكري على غزة سيستمر بوتيرة متصاعدة
lebanon 24
02/08/2025 21:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:00 | 2025-08-02
13:46 | 2025-08-02
13:44 | 2025-08-02
13:43 | 2025-08-02
13:42 | 2025-08-02
13:28 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24