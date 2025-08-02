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تحليق طيران استطلاعي إسرائيلي فوق محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا (المدن)

Lebanon 24
02-08-2025 | 07:54
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