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زعيم المعارضة الإسرائيلية: على العالم أجمع أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن

Lebanon 24
02-08-2025 | 10:55
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