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وزارة الخارجية الإيرانية: الأنباء عن إغلاق بعض السفارات في طهران شائعات تنشر في إطار حرب نفسية تشنها إسرائيل

Lebanon 24
02-08-2025 | 11:35
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