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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: نحن عند مفترق طرق وحماس تماطل ولا تنخرط لكن هذا قد يتغير قريبا

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:27
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