Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 عن مصادر: اتصالات متقدمة بين نتنياهو وترامب بشأن مقترح جديد يمنح حماس مهلة للإفراج عن جميع المحتجزين

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: اعتزم استكمال الضغط العسكري والدبلوماسي على حماس للإفراج عن جميع المحتجزين في غزة
lebanon 24
03/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مصادر: الوسطاء القطريون قدموا لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضا
lebanon 24
03/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر دبلوماسي: إسرائيل قبلت مقترح قطر بشأن وقف إطلاق النار وحماس رفضته ولو أنها قبلته لأمكن التوصل لاتفاق
lebanon 24
03/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: عائلات رهائن طلبت الانضمام إلى نتنياهو في جولته الأميركية ولقائه بترامب
lebanon 24
03/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2025-08-02
16:37 | 2025-08-02
16:31 | 2025-08-02
16:26 | 2025-08-02
16:15 | 2025-08-02
15:57 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24