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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يتحفظ على تحركات القيادة السياسية وغير راض عن نية توسيع المناورات في غزة

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:00
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