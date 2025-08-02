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ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شمال مدينة خان يونس

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:36
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