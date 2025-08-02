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الأردن: خاطبنا وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها اعتداءات على سفاراتنا

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:12
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