Advertisement

أخبار عاجلة

سموتريتش: الرد على الإساءة للمختطفين يجب أن يكون الإبادة الكاملة وإعادة الجميع دون قيد أو شرط

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم معسكر الدولة بإسرائيل بيني غانتس: يجب إعادة جميع المختطفين من غزة ضمن تسوية مؤلمة واحدة
lebanon 24
03/08/2025 08:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: الرد على المقترح الأميركي يجب أن يكون بالفعل لا بالورق
lebanon 24
03/08/2025 08:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يجب إكمال الحملة ضد المحور الإيراني وإلحاق الهزيمة بحماس وإعادة كل المختطفين
lebanon 24
03/08/2025 08:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إعادة المختطفين واجب مقدس ولن نستريح حتى يعودوا جميعا إلى الوطن
lebanon 24
03/08/2025 08:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:55 | 2025-08-03
00:51 | 2025-08-03
00:51 | 2025-08-03
00:45 | 2025-08-03
00:20 | 2025-08-03
23:59 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24