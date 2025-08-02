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"لبنان24": سماع صوت انفجار قوي في هذه الأثناء بالقطاع الشرقي في جنوب لبنان وتحديداً في محيط بلدة كفركلا

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:15
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وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
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