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مدير شركة الغاز السورية لـ"الشرق": تأمين الغاز من أذربيجان سيساهم في رفع ساعات التعذية الكهربائية

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:26
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