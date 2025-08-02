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السفير الأميركي في إسرائيل لفوكس نيوز: لا دلائل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:59
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