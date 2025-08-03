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هيئة البث الإسرائيلية عن شقيق الأسير أفيتار دافيد: حياة شقيقي في خطر إذا لم يحصل على الطعام خلال أيام
Lebanon 24
03-08-2025
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00:45
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