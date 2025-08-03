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القناة 12 عن مسؤولين سابقين في الخارجية الإسرائيلية: الدول الأوروبية قد تجمد اتفاقات معنا وتوقف صادرات سلاح
Lebanon 24
03-08-2025
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05:54
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