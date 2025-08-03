Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل ستعزز قبضتها على القدس الشرقية

Lebanon 24
03-08-2025 | 07:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب اليمن بمجلس الأمن: لن يتحق السلام في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
03/08/2025 21:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي شمال شرقي مدينة خان يونس
lebanon 24
03/08/2025 21:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعزز قواته في قطاع الحدود مع سوريا (الحدث)
lebanon 24
03/08/2025 21:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: رغم أن كارهي إسرائيل في العالم يتخذون قرارات ضدنا فإننا سنقوي سيادتنا على القدس للأبد
lebanon 24
03/08/2025 21:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:04 | 2025-08-03
14:02 | 2025-08-03
13:56 | 2025-08-03
13:51 | 2025-08-03
13:35 | 2025-08-03
13:29 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24