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هآرتس: وزير الأمن القومي الإسرائيلي طالب الشرطة بتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتخفيف القيود

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:29
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