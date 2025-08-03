Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول ملف إنفجار مرفأ بيروت: الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرارات القضائية عند صدورها (الجديد)

Lebanon 24
03-08-2025 | 13:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصار: المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة في عمله في ملف انفجار مرفأ بيروت وأنا إلى جانبه وأنا ملتزم بالوصول إلى نتيجة في هذا الملف
lebanon 24
04/08/2025 02:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من السعديات: الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت الانتخابات البلدية بحياد تام
lebanon 24
04/08/2025 02:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار الظني في ملف انفجار المرفأ متوقّع قريباً وشارع باسم "ضحايا الرابع من آب"
lebanon 24
04/08/2025 02:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل للعربية: التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في مراحل متقدمة
lebanon 24
04/08/2025 02:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:04 | 2025-08-03
18:42 | 2025-08-03
18:39 | 2025-08-03
18:30 | 2025-08-03
18:22 | 2025-08-03
18:16 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24