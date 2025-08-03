باسيل: نحن سياديون غير انتقائيين اي ليس فقط ضد سوريا بل ضد اسرائيل وكل من يتعرض لسيادة الوطن ونرفض شيطنتنا لأننا عملنا للحفاظ على وحدة لبنان

Lebanon 24