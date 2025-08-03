باسيل: دوركم مهم جدا في الانتخابات المقبلة فالتيار مستهدف مرة جديدة وتضامننا هو الاهم وكل واحد منكم هو ماكينة انتخابية وهو جزء من شبكة بشرية كبيرة للتيار

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