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وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فوراً دون عوائق إلى غزة

Lebanon 24
03-08-2025 | 17:46
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