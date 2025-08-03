Advertisement

أخبار عاجلة

التلفزيون الإيراني: تشكيل مجلس دفاعي يهدف لتعزيز القدرات العسكرية على خلفية الحرب مع ⁧‫إسرائيل‬⁩

Lebanon 24
03-08-2025 | 19:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
lebanon 24
04/08/2025 06:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: قائد الثورة الإسلامية يعين اللواء أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني خلفا للواء عبدالرحمن موسوي
lebanon 24
04/08/2025 06:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوفينيا ستحظر استيراد الأسلحة وتصديرها من وإلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة
lebanon 24
04/08/2025 06:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مبنى التلفزيون الإيراني غطاء لعمليات عسكرية سرية
lebanon 24
04/08/2025 06:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-08-03
18:39 | 2025-08-03
18:30 | 2025-08-03
18:22 | 2025-08-03
18:16 | 2025-08-03
18:00 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24