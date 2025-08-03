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أخبار عاجلة
رويترز عن السلطات الروسية: اندلاع حريق في مبنى محطة سكة حديدية في فولغوغراد جراء هجوم أوكراني بالمسيّرات
Lebanon 24
03-08-2025
|
23:11
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