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أولمرت: ما يحدث أمر غير مقبول ولا يغتفر وفي مرحلة ما سيضطر ترامب للتدخل

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:13
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