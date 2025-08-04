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الصحة في غزة: قتيلان وأكثر من 20 مصابا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات برفح

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:13
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