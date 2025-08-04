علي فياض من الرابية: يجب الالتزام الصارم بتراتبية الاجراءات التي تم الحديث عنها في البيان الوزاري والورقة التي قدمت الى الموفد الاميركي والتي تبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وعودة الاسرى

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