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الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفرض وقف فوري للنار

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:12
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