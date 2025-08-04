Advertisement

أخبار عاجلة

بدء القداس الإلهي في الذكرى الخامسة لـ4 آب في كنيسة مار يوسف-الأشرفية يترأسه راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر ممثلاً البطريرك الراعي

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد الساتر يترأس القداس الإلهي في ذكرى 4 آب
lebanon 24
04/08/2025 12:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
lebanon 24
04/08/2025 12:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة
lebanon 24
04/08/2025 12:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يترأس القداس الإلهي في هذه الأَثناء لمناسبة ​عيد القديس شربل​ في دير مار مارون - عنايا بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
lebanon 24
04/08/2025 12:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2025-08-04
05:13 | 2025-08-04
05:12 | 2025-08-04
05:06 | 2025-08-04
04:46 | 2025-08-04
04:45 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24