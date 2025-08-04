المبعوث الاميركي توم براك: نفخر بأننا ساعدنا في التوسط للتوصل إلى حل في السويداء ونحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات عبر الحوار لا عبر إراقة الدماء

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