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أخبار عاجلة
أسعار النفط تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
Lebanon 24
04-08-2025
|
06:05
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