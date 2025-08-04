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رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط: كنا لنبقى داعمين للقاضي طارق البيطار لو استدعى كل من له علاقة ولكنه خيّب آمالنا في الوصول إلى العدالة

Lebanon 24
04-08-2025 | 10:46
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