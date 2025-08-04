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الرئيس المصري يناقش مع الرئيس عون هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:10
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