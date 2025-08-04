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هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان يلغي زيارته لأميركا بعد الأنباء عن قرار نتنياهو باحتلال غزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:50
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